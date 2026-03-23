أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول متوسطة على منطقة نجران مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.