السعودية

أمطار ورياح على الشرقية حتى الثامنة مساء 

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
أمطار ورياح على الشرقية حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها رياحٍ نشطة على المنطقة الشرقية تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في تساقط البرد، وصواعق رعدية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبين أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

