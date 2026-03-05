Icon

السعودية

أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وضباب.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

