أمطار ورياح على منطقة نجران حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.