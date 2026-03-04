Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار ورياح على منطقة نجران حتى المساء

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى المساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء 

أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء 

تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران

تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء 
السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى...

السعودية
تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران
السعودية

تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران

السعودية