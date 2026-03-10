Icon

تهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر في المدينة المنورة Icon قطار الحرمين يرفع عدد الرحلات اليومية في العشر الأواخر إلى أكثر من 140 رحلة Icon البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني Icon روحانية وتنظيم.. انسيابية حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة 21 رمضان Icon حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس Icon وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء Icon فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة Icon وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة.

وتكون الحالة على المنطقة الشرقية، تشمل كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما يُسبب تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في المنطقة.
وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لأمطار الشرقية المسائية

لقطات لأمطار الشرقية المسائية

أمطار ورياح نشطة على الشرقية

أمطار ورياح نشطة على الشرقية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لأمطار الشرقية المسائية
السعودية

لقطات لأمطار الشرقية المسائية

السعودية
أمطار ورياح نشطة على الشرقية
السعودية

أمطار ورياح نشطة على الشرقية

السعودية