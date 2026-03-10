أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة.

وتكون الحالة على المنطقة الشرقية، تشمل كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما يُسبب تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في المنطقة.

وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.