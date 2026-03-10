أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء

تهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر في المدينة المنورة قطار الحرمين يرفع عدد الرحلات اليومية في العشر الأواخر إلى أكثر من 140 رحلة البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني روحانية وتنظيم.. انسيابية حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة 21 رمضان حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة.
وتكون الحالة على المنطقة الشرقية، تشمل كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد، مما يُسبب تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في المنطقة.
وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.