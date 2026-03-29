أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان

نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد -بمشيئة الله تعالى- تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، وجازان، ونجران.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة (10 – 30) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة (10 – 28) كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 48) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.