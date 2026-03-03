Icon

السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء 

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وضباب، على مدينة نجران، ومحافظات ثار، ويدمة، وحبونا، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

