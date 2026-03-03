أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وضباب، على مدينة نجران، ومحافظات ثار، ويدمة، وحبونا، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.