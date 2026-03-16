Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمن الطرق يعزز جهوده في الطرق والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من رمضان

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٢ صباحاً
المواطن - واس

عززت القوات الخاصة لأمن الطرق جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، من خلال وضع نقاط تفتيش مفاجئة، وتكثيف الوجود الميداني على طريق (الرياض – الطائف)، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودعم مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وتعمل القوات في المنافذ والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة على تحقيق انسيابية حركة الزوار، وتسريع الإجراءات، وضبط المخالفات المرورية باستخدام التقنيات الحديثة، وتقديم المساعدات الإنسانية للحالات الطارئة على الطرق وإدارة حركة المركبات خلال أوقات الذروة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وتوفير بيئة مرورية سلسة وآمنة، وتيسير رحلتهم الإيمانية وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد