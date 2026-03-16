أمن الطرق يعزز جهوده في الطرق والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من رمضان

عززت القوات الخاصة لأمن الطرق جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، من خلال وضع نقاط تفتيش مفاجئة، وتكثيف الوجود الميداني على طريق (الرياض – الطائف)، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودعم مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وتعمل القوات في المنافذ والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة على تحقيق انسيابية حركة الزوار، وتسريع الإجراءات، وضبط المخالفات المرورية باستخدام التقنيات الحديثة، وتقديم المساعدات الإنسانية للحالات الطارئة على الطرق وإدارة حركة المركبات خلال أوقات الذروة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وتوفير بيئة مرورية سلسة وآمنة، وتيسير رحلتهم الإيمانية وفق أعلى معايير الجودة والأمان.