استعدادًا لعيد الفطر.. 26 ساحة فعاليات و50 ألف هدية للزوار في جازان الدفاع الإماراتية: نتصدى الآن لصواريخ ومسيرات من إيران أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان المرور السعودي.. حضور ميداني على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن مجلس الأمن القومي الإيراني: لاريجاني قتل مع ابنه وعدد من مرافقيه مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بصلاة عيد الفطر بالجوامع دون المصليات المكشوفة نظرًا للتقلبات الجوية ببعض المناطق
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته في وفاة رجل الأعمال حمد بن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله-، وذلك في زيارة لمقر العزاء بمدينة الرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبها أعربت أسرة الجميح عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.