أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته في وفاة رجل الأعمال حمد بن عبدالعزيز الجميح -رحمه الله-، وذلك في زيارة لمقر العزاء بمدينة الرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبها أعربت أسرة الجميح عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.