أمير القصيم: مركز إدارة الأزمات ركيزةً مهمةً في منظومة العمل الحكومي

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم، مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة؛ وذلك للاطلاع على جاهزيته ودوره في تعزيز منظومة إدارة الحالات الطارئة والأزمات.

واستمع سموه -خلال الزيارة- إلى شرحٍ مفصلٍ عن آلية عمل المركز، الذي يضم ممثلين لعددٍ من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ويعمل على تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

واطّلع على ما جُهّز به المركز من أحدث التجهيزات التقنية، وربطه المباشر بالجهات ذات العلاقة، وتغذيته بالبيانات الفورية التي تدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتعزز كفاءة إدارة الأزمات وفق أفضل الممارسات الحديثة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن مركز إدارة الأزمات والكوارث يمثل ركيزةً مهمةً في منظومة العمل الحكومي، ويجسد توجه الدولة -أيدها الله- نحو تعزيز الجاهزية والاستباقية في التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن توفر البيانات الدقيقة واللحظية، والتكامل بين الجهات، يسهمان بشكلٍ كبيرٍ في رفع مستوى كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتقليل الآثار المحتملة لأي طارئ.

وأضاف أن ما شاهده من تجهيزاتٍ متقدمةٍ وربطٍ تقنيٍ يعكس حجم التطور الذي تشهده إمارة المنطقة في تبني الحلول الذكية، مبينًا أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات، بما يحقق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وشدد سموه على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستشراف المخاطر قبل وقوعها –لا قدر الله– والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز أمن وسلامة المجتمع، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.