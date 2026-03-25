أمير القصيم يزور سماحة مفتي عام المملكة

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في منزله بمحافظة الشماسية.

وقدّم سمو أمير منطقة القصيم خلال الزيارة التهنئة لسماحته بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبّل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

من جانبه، أعرب سماحة المفتي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الزيارة والتهنئة، داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة -أيدها الله-.