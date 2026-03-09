أمير الكويت: الوطن خط أحمر ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن أنفسنا

كد أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أن سيادة الوطن تمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به، مشدداً على أن أمن البلاد واستقرارها محفوظان بإرادة شعبها وتضحيات رجاله ونسائه، ومؤكداً أن الكويت لن تسمح لأي جهة كانت بالتعدي على أمنها أو تهديد استقرارها.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة “العدوان الآثم”، واتخاذ مواقف حازمة تضمن احترام القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أمير البلاد أن السلطات الأمنية تتابع التطورات بدقة متناهية، مشيراً إلى أن جميع الخطوات المتخذة تستند إلى تقدير استراتيجي شامل وقراءة واعية للواقع، مع الحرص الكامل على حماية الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد أن الجيش الكويتي يواصل أداء مهامه بكفاءة وثبات في مواجهة الهجمات التي استهدفت البلاد، ويتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات بدرجة عالية من الجاهزية والاقتدار.

وجاءت تصريحات أمير الكويت في كلمة وجهها اليوم إلى المواطنين والمقيمين، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج. وأكد خلالها أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على العدوان السافر، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء وحجمه، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وضمان أمن وسلامة سكانها وصون سيادتها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، أشار أمير البلاد إلى أن الأوضاع الأمنية في الكويت تخضع لمتابعة مستمرة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية تعمل بتكامل وجاهزية عالية لضمان سلامة الجميع في مختلف الظروف.

كما كشف عن توجيهات برفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية، إلى جانب تكثيف الانتشار في المواقع الحيوية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على الطمأنينة العامة.