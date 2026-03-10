Icon

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم العلم .

وقال سمو أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة الغالية : نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية والذي يمثل عمقاً تاريخياً متجذراً في تاريخ هذه الدولة المباركة الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون ، والتي كان العلم فيها شاهداً على أمجاد الدولة ونهضتها وكذلك أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- والذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.

