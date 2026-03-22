Icon

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمير تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته العديد من محافظات ومراكز المنطقة صباح اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع -بإذن الله-، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد