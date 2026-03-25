أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، أبناء الشيخ علي زيدان الهرفي البلوي شيخ الهروف بمنطقة تبوك، بوفاة والدهم -رحمه الله-.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب نجل الفقيد المهندس زيدان البلوي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.