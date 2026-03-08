أمير عسير يرعى “ليلة الخير” لدعم جود الإسكان وتراحم ونادي أبها الرياضي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها أمس، في قصر الضيافة بالخالدية، لقاء “ليلة الخير” الذي جمع جود منطقة عسير ضمن حملة “الجود منًا وفينا”، التي تنفذها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” عبر منصة جود الإسكان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والداعمين ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي في المنطقة.

وشهد اللقاء استعراض عددٍ من المبادرات والمسارات التنموية التي تُسهم في دعم العمل الخيري وتعزيز التكافل المجتمعي، حيث عُرضت ثلاثة أفلام تعريفية تناولت مسارات التبرع المتمثلة في جود الإسكان، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، ونادي أبها الرياضي، وما حققته من منجزات خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى إبراز الأثر التنموي الذي أسهمت هذه المبادرات في تحقيقه على أرض الواقع، ومنافسة منطقة عسير في تحقيق أثر مجتمعي ملموس.

وبلغ إجمالي التبرعات التي أُعلنت خلال “ليلة الخير” 21.3 مليون ريال دعمًا لمسار جود الإسكان، بما يُسهم في بناء 142 وحدة سكنية من المنازل للأسر المستحقة بمنطقة عسير، في صورة تجسّد روح البذل والعطاء التي يتميز بها أبناء المنطقة، وتعزّز جهود تمكين الأسر الأشد حاجة وتوفير المسكن الملائم لها.

كما شهدت المبادرة تحقيق عدد من المستهدفات المجتمعية والرياضية، حيث جرى إغلاق المبلغ المستهدف للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) عبر الصندوق الأبيض بمبلغ 3.598.000 ريال، إلى جانب استكمال المبلغ المستهدف لنادي أبها الرياضي، لدعم مسيرته نحو الصعود إلى دوري المحترفين.

وأُقيم على هامش الفعالية عددٌ من المعارض والأركان التعريفية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير (تراحم) ونادي أبها الرياضي، استُعرض خلالها عدد من البرامج والمبادرات المجتمعية والرياضية.

وقدّمت لجنة (تراحم) عرضًا تعريفيًا ببرامجها الهادفة إلى رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم، وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتنموية تُسهم في دعم الاستقرار الأسري وتمكين المستفيدين، إلى جانب إبراز جهودها في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية والمبادرات الخيرية التي تعزز اندماج المستفيدين في المجتمع.

كما استعرض نادي أبها الرياضي عبر جناحه أبرز منجزاته الرياضية وبرامجه المجتمعية، وما يقدمه من مبادرات تستهدف تنمية المواهب الرياضية ودعم الأنشطة الشبابية، إضافةً إلى تسليط الضوء على دور النادي في خدمة المجتمع وتعزيز الحراك الرياضي في منطقة عسير.