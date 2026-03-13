أمير قطر وسلطان عُمان يشددان على تهدئة الأوضاع وتغليب الحلول الدبلوماسية

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق، جرى خلاله بحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات الراهنة.

ووفق البيان، استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، لا سيما استمرار ما وصفه البيان بالعدوان الإيراني وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أمير قطر وسلطان عُمان خلال الاتصال أهمية خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنب اتساع رقعة التوتر.