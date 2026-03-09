Icon

السعودية

أمير منطقة نجران يدشّن مبادرة “صحتك في كل خطوة”

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٥ مساءً
أمير منطقة نجران يدشّن مبادرة “صحتك في كل خطوة”
المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران, في مكتبه اليوم، مبادرة “صحتك في كل خطوة”، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمّع نجران الصحي خالد بن عايض العسيري، يرافقه عدد من منسوبي التجمّع.
وأوضح العسيري أن الهدف الإستراتيجي من المبادرة منع تطور مرحلة ما قبل السكري إلى سكري فعلي من خلال تدخل وقائي مبكر قائم على البيانات عبر إطلاق نموذج وقائي رقمي متكامل يعتمد على أجهزة قابلة للارتداء “ساعات ذكية” لرصد النشاط البدني ومؤشرات نمط الحياة، إضافة إلى تحليل بيانات لحظي عبر منصة مركزية، لنقل الرعاية من العلاج بعد المرض إلى الوقاية قبل حدوثه.
وبيّن آلية العمل على تنفيذ المبادرة، إذ يتم اختيار الفئة المستهدفة من مرضى ما قبل السكري وتزويدهم بساعات ذكية مرتبطة بتطبيق متكامل، ومتابعة وتحليل البيانات عبر منصة رقمية تدخل ميداني مباشر من المدرب الصحي في المركز الصحي الذي يراجع فيه المريض، وتكون تحت إشراف إدارة الصحة السكانية بتجمّع نجران الصحي.

