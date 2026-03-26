الهجمات استهدفت منشآت مدنية بشكل مباشر

أمين مجلس التعاون: لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان الإيراني بمبررات زائفة

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول الخليج بذلت جهودًا مكثفة لاحتواء التصعيد، داعية إلى تجنب استهداف المنشآت النووية لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة.

وأوضح البديوي، خلال مؤتمر صحافي، أن دول المجلس أبلغت إيران بشكل واضح أنها ليست طرفًا في النزاع القائم، رغم ذلك فإن أكثر من 85% من الهجمات الإيرانية وُجهت نحو دول الخليج، معلقًا: لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان بمبررات زائفة.

وشدد على أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في الممرات البحرية، مؤكدًا أنه لا يحق لأي طرف تعطيلها، في إشارة إلى مضيق هرمز، مضيفًا أن فرض رسوم عبور في المضيق يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن سلوك إيران في المنطقة تجاوز الحدود المقبولة، محمّلًا إياها مسؤولية التصعيد، ومطالبًا بوقف الهجمات فورًا، مع التأكيد على أن حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها مكفول بموجب القانون الدولي.

كما لفت إلى أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط ضحايا، شملت فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، محذرًا من أن هذه الاعتداءات تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

