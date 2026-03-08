دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي, عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف منشأة سكنية؛ مما نتج عنه حالتا وفاة وإصابة (12) مقيمًا بمحافظة الخرج.
وأكد معاليه أن هذا الاعتداء الإجرامي الإيراني يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف سلامة المدنيين والبنى التحتية، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وشدد معالي الأمين العام، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددًا موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدوانية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.