السعودية
الاعتداء الإجرامي الإيراني يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية

أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
المواطن - واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي, عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف منشأة سكنية؛ مما نتج عنه حالتا وفاة وإصابة (12) مقيمًا بمحافظة الخرج.

وأكد معاليه أن هذا الاعتداء الإجرامي الإيراني يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف سلامة المدنيين والبنى التحتية، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وشدد معالي الأمين العام، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددًا موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدوانية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

