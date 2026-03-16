أم القيوين: اندلاع حريق في مبنى إثر هجوم بمسيّرة دون إصابات

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أم القيوين استهداف أحد المباني في الإمارة بطائرة مسيرة، مما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع أية إصابات.
وقال في بيان، اليوم الاثنين، إن الفرق المعنية في الإمارة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث.
والاثنين، أعلنت السلطات في إمارة الفجيرة بالإمارات اندلاع حريق متطور في منطقة للصناعات البترولية بسبب هجوم بطائرة مسيرة، دون إصابات.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان اليوم: “أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة، دون وقوع أي إصابات”.
وسبق أن تعرضت منطقة الفجيرة للصناعة البترولية في الثالث من مارس الجاري، لحريق بسبب سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة، وتمت السيطرة عليه، وفق المكتب الإعلامي.