أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية تتجه إلى جدة في الأدوار الإقصائية “للنخبة”

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة – جدة 2026، التي تبدو على موعد مع نسخة استثنائية، عقب اكتمال سحب قرعة الأدوار الإقصائية أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
ومن المقرر أن تُقام النهائيات بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، حيث يشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، على أن تُلعب جميع المباريات السبع بنظام المباراة الواحدة.
ويسبق الأدوار الإقصائية إقامة مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، التي ستُقام أيضًا بنظام المباراة الواحدة في جدة يومي 13 و14 أبريل.
وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال السعودي والسد القطري نظيره فيسيل كوبي الياباني في الدور ربع النهائي، حيث تصدر الهلال ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب، فيما أنهى السد القطري المرحلة ذاتها في المركز الثامن، بينما جاء فيسيل كوبي في المركز الثاني على صعيد منطقة الشرق.
وسيلاقي الفائز من مواجهة الأهلي السعودي (حامل اللقب) والدحيل القطري، جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي، حيث أنهى الأهلي مرحلة الدوري في المركز الثاني بمنطقة الغرب، فيما احتل الدحيل المركز السابع، بينما جاء جوهور دار التعظيم سادسًا في منطقة الشرق.
ويلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر مرحلة الدوري في منطقة الشرق، مع الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، حيث احتل الاتحاد المركز الرابع في منطقة الغرب، متقدمًا بمركز واحد على الوحدة.
وفي المواجهة الرابعة من ربع النهائي، يلتقي بوريرام يونايتد التايلاندي مع الفائز من مواجهة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، حيث أنهى بوريرام مرحلة الدوري في المركز الرابع بمنطقة الشرق، بينما جاء تراكتور ثالثًا في منطقة الغرب، متقدمًا بثلاثة مراكز على شباب الأهلي.
ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، على أن تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل، فيما تُقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 20 و21 أبريل.
وسيُحسم اللقب الأهم على مستوى الأندية الرجالية في القارة يوم 25 أبريل، بإقامة المباراة النهائية المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يتطلع البطل إلى المجد، إلى جانب جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.

قد يهمّك أيضاً
اللجنة المنظمة تعلن تأجيل بطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة حتى إشعار آخر

اللجنة المنظمة تعلن تأجيل بطولة كأس الخليج لكرة القدم المصغرة حتى إشعار...

فيفا: تخصيص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

فيفا: تخصيص 355 مليون دولار للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

