المفوضية الأوروبية تدين طهران: دمرت المنطقة بصواريخها ومسيراتها

مع استمرار الحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل وأميركا، وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، انتقادات لاذعة إلى إيران.

واعتبرت فون دير لاين في تصريحات اليوم الاثنين من بروكسيل خلال اجتماع أوروبي أن “إيران دمرت المنطقة بصواريخها ومسيّراتها”.

إيران تدمر المنطقة

كما أضافت أن “شركاء الاتحاد في منطقة الخليج يتعرضون لاعتداءات إيرانية عشوائية”.

وحذرت من أن “اتساع الحرب سيقود إلى عواقب وخيمة على جميع الأصعدة”.

من جهتها، رأت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن “النظام الإيراني بات أضعف”، لكنها أوضحت ألا مسار واضحا لإنهاء الحرب حالياً.

ونبهت إلى أن “الشرق الأوسط وأوروبا معرضان لخسائر فادحة إذا طالت الحرب”.

أتت تلك التصريحات بعدما اتهمت إيران في وقت سابق اليوم الدول الأوروبية بالمساهمة في تهيئة الظروف المواتية للهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي “ساهمت الدول الأوروبية في تهيئة هذه الظروف” في إشارة إلى الحرب.

كما أضاف أنه “بدلا من التمسك بسيادة القانون، وعوض معارضة الترهيب والتجاوزات الأميركية، تجرأت هذه الدول على التعبير عن موافقتها عليها أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة إعادة فرض العقوبات، ما شجّع الطرفين الأميركي والإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائمهما”.