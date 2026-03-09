قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام النيابة العامة البحرينية تطالب بإعدام متهمين: الخيانة العظمى والتخابر مع العدو أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا أمير منطقة نجران يدشّن مبادرة “صحتك في كل خطوة” ستارمر: إطالة أمد حرب إيران يهدد اقتصادنا اندلاع حريق بمحطة كهرباء في الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة المفوضية الأوروبية تدين طهران: دمرت المنطقة بصواريخها ومسيراتها مركاز البلد الأمين يختتم أمسياته الرمضانية بشراكات تتجاوز 3.7 مليارات ريال وظائف شاغرة بـ شركة التنفيذي أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق معمل حلويات بالعزيزية
مع استمرار الحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل وأميركا، وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، انتقادات لاذعة إلى إيران.
واعتبرت فون دير لاين في تصريحات اليوم الاثنين من بروكسيل خلال اجتماع أوروبي أن “إيران دمرت المنطقة بصواريخها ومسيّراتها”.
كما أضافت أن “شركاء الاتحاد في منطقة الخليج يتعرضون لاعتداءات إيرانية عشوائية”.
وحذرت من أن “اتساع الحرب سيقود إلى عواقب وخيمة على جميع الأصعدة”.
من جهتها، رأت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن “النظام الإيراني بات أضعف”، لكنها أوضحت ألا مسار واضحا لإنهاء الحرب حالياً.
ونبهت إلى أن “الشرق الأوسط وأوروبا معرضان لخسائر فادحة إذا طالت الحرب”.
أتت تلك التصريحات بعدما اتهمت إيران في وقت سابق اليوم الدول الأوروبية بالمساهمة في تهيئة الظروف المواتية للهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي “ساهمت الدول الأوروبية في تهيئة هذه الظروف” في إشارة إلى الحرب.
كما أضاف أنه “بدلا من التمسك بسيادة القانون، وعوض معارضة الترهيب والتجاوزات الأميركية، تجرأت هذه الدول على التعبير عن موافقتها عليها أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة إعادة فرض العقوبات، ما شجّع الطرفين الأميركي والإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائمهما”.