أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك

بعض الفترات تشهد ازدحامًا أعلى من غيرها

أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ مساءً
أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك
المواطن - فريق التحرير

دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان 1447هـ إلى التخطيط المسبق لاختيار الوقت الأنسب؛ بما يمنحهم فرصة أداء المناسك بطمأنينة وسكينة أكبر.

وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن مؤشرات الكثافة في أوقات العمرة بُنيت على متوسط الكثافة خلال أيام الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، مبينة أن بعض الفترات تشهد ازدحامًا أعلى من غيرها.

وحسب المؤشرات: من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً تكون كثافة عالية ومن الساعة 11 مساءً إلى 4 صباحًا كثافة متوسطة أما من الساعة 5 صباحًا إلى 8 صباحًا فتكون كثافة عالية ومن الساعة 8 صباحًا إلى 3 مساءً كثافة خفيفة.

وأكدت الوزارة أن اختيار الوقت المناسب يُعد خطوة أولى لعمرة ميسّرة، داعية المعتمرين إلى الاستفادة من فترات الكثافة الخفيفة قدر الإمكان.

