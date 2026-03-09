أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة لقطات لأمطار الشرقية المسائية استقرار حالة التوأم الصومالي رحمة ورملا بعد 4 أيام من عملية فصلهما الناجحة النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا الجفالي للسيارات ترعى مبادرة توزيع مليون وجبة إفطار صائم بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة
دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان 1447هـ إلى التخطيط المسبق لاختيار الوقت الأنسب؛ بما يمنحهم فرصة أداء المناسك بطمأنينة وسكينة أكبر.
وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن مؤشرات الكثافة في أوقات العمرة بُنيت على متوسط الكثافة خلال أيام الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، مبينة أن بعض الفترات تشهد ازدحامًا أعلى من غيرها.
وحسب المؤشرات: من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً تكون كثافة عالية ومن الساعة 11 مساءً إلى 4 صباحًا كثافة متوسطة أما من الساعة 5 صباحًا إلى 8 صباحًا فتكون كثافة عالية ومن الساعة 8 صباحًا إلى 3 مساءً كثافة خفيفة.
وأكدت الوزارة أن اختيار الوقت المناسب يُعد خطوة أولى لعمرة ميسّرة، داعية المعتمرين إلى الاستفادة من فترات الكثافة الخفيفة قدر الإمكان.