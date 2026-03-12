أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال

أعادت وزارة الحج والعمرة التذكير بأن الأولوية في التسجيل بالحج لمن لم يسبق له الحج ويستثنى من ذلك المحرم، وستستمر تطبيق هذه الأولوية حتى نهاية شهر شوال فقط، وبعد ذلك سيتاح الحجز لكل من تتوفر لديه الأهلية للحج حسب المقاعد المتوفرة.

يشار إلى أن الوزارة بدأت في وقت سابق المرحلة الثانية من إجراءات تسجيل حجاج الداخل والمتمثلة في عرض الباقات وبدء عملية حجز المقاعد. وأكدت أنه يمكن للمتقدمين في هذه المرحلة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها، وإصدار فاتورة الحجز ثم الدفع عبر نظام “سداد”، ضمن إجراءات رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم المقاعد وضمان عدالة إتاحة الفرص.

وأوضحت أن مهلة سداد فاتورة الحجز تمتد إلى (72) ساعة، حتى تاريخ 27/ 11/ 1447هـ، بينما تصبح المهلة (6) ساعات فقط ابتداءً من تاريخ 28/ 11/ 1447هـ، حرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع إلغاء الحجز تلقائياً في حال عدم السداد ضمن المدة المحددة، مشيرة إلى أن طلبات إلغاء الحجز تتم وفق سياسة الإلغاء المعتمدة، ويمكن الإلغاء قبل إصدار التصريح وحتى 30/ 10/ 1447هـ دون حسم أي مبلغ، بينما تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عند الإلغاء ابتداءً من 1/ 12/ 1447هـ وحتى إغلاق المنصة.