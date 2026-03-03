Icon

السعودية

إتلاف 1,100 كجم لحوم فاسدة وضبط أكثر من 4 آلاف عبوة تالفة في جدة

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٩ مساءً
المواطن - واس

أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 1,100 كيلوجرام من اللحوم والأسماك الفاسدة، إضافة إلى أكثر من 4,000 عبوة من الألبان والمعلبات المنتهية الصلاحية، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، أسفرت عن ضبط موقع مخالف يُدار داخل مبنى تحت الإنشاء وإغلاقه فورًا.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة جدة ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية باشرت الموقع، وهو مبنى مكوّن من دور واحد ومزوّد بعداد كهرباء، استُخدم لتخزين وبيع مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأفاد أن المعاينات كشفت عن وجود 800 كيلوجرام من اللحوم و300 كيلوجرام من الأسماك مجهولة المصدر في حالة تلف تام، إلى جانب أكثر من 4,700 عبوة متنوعة من الألبان والمعلبات والمنتجات الغذائية، فضلًا عن كميات من الحلويات والبهارات ومواد استهلاكية أخرى غير مطابقة للاشتراطات.

وبيّن أن الحملة نُفذت بدعم من بلدية أم السلم الفرعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إذ جرى إتلاف جميع المواد مجهولة المصدر في الموقع، فيما تم فرز المواد الصالحة وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة الأهلية “استدامة” وفق الإجراءات النظامية.

وأكد استمرار الجولات الرقابية المشتركة لرصد الأنشطة المخالفة وتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية، بما يحفظ سلامة المستهلك ويصون الصحة العامة، مع استكمال الإجراءات النظامية والجزاءات المقررة بحق المسؤولين عن الموقع المخالف.

