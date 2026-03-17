إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لنشر أخبار كاذبة ومقاطع مفبركة في البحرين

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحالت النيابة العامة البحرينية عدداً من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر مقاطع مصورة مفبركة وترويج أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الإضرار بالأمن العام وإثارة الذعر بين أفراد المجتمع.

وأوضحت النيابة العامة، استنادًا إلى بلاغات واردة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الجهات المختصة رصدت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتداول أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق بمواقع القصف تزامنًا مع ما أسمته “العدوان الآثم” على البحرين. كما تبين أن أحد المتهمين نشر صوراً مفبركة تظهر تعرض أحياء سكنية للقصف، وهو ما من شأنه إثارة الهلع والاضطراب بين المواطنين والمقيمين، والتأثير سلبًا على السلم الأهلي.

وبعد تلقي البلاغات، باشرت النيابة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة، وفحصت الأجهزة التقنية المستخدمة في الواقعة، واستمعت إلى الشهود. وأسفرت التحقيقات عن توقيف المتهمين احتياطيًا وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية البحرينية لـ “العربية” متابعة كل ما يمس أمن البلاد واستقرارها عبر منظومة تقنية متطورة لرصد الجرائم الإلكترونية ومواجهة محاولات نشر الشائعات أو إثارة الفتن على المنصات الرقمية.

وأشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إلى أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة أو المقاطع المفبركة التي تهدد الأمن العام وتزرع الخوف بين أفراد المجتمع يُعد جريمة جسيمة تمس استقرار المجتمع.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بحزم لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال المجرمة قانونًا، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والامتناع عن تداول الشائعات حفاظًا على الأمن العام والسلم الأهلي واستقرار الوطن.

