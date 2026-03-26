إحباط تهريب 59,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وإمفيتامين بعسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (59,650) قرضا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(1,810) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.