إدارة المساجد بالطائف تعتمد الجوامع لصلاة العيد نظرًا للحالة المطرية

أقرت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1447هـ في الجوامع المعتمدة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، والبالغ عددها 415 جامعًا ومسجدًا، مع تعليق الصلاة في المصليات المكشوفة.

وبيّنت الإدارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وما يصاحبها من توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، لافتةً النظر إلى أنه ينادى لصلاة العيد في تمام الساعة (6.37) دقيقة صباحًا.

من جانب آخر، أكدت الإدارة العامة للمرور تنفيذ خططها المرورية لتنظيم الحركة وتسهيل وصول المصلين إلى الجوامع قبل الصلاة وبعدها، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وانسيابية الحركة في محيط مواقع الصلاة.