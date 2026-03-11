إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026 طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
أعلنت إسبانيا اليوم الأربعاء إعفاء سفيرها في تل أبيب وتقليص تمثيلها الدبلوماسي في الأراضي المحتلّة.
وخفضت إسبانيا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، بعد قرار رسمي بإنهاء مهام سفيرتها لدى تل أبيب، في خطوة تعكس استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.
ونشرت الحكومة الإسبانية في الجريدة الرسمية (BOE) قرار إعفاء السفيرة من منصبها، ما يعني أن السفارة الإسبانية في تل أبيب ستدار خلال الفترة المقبلة من قبل قائم بالأعمال بدل سفير، وهو ما يمثل تقليصًا للمستوى الدبلوماسي للعلاقة بين الجانبين.
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة دبلوماسية متواصلة بين مدريد وتل أبيب، حيث كانت السفيرة الإسبانية قد استدعيت إلى مدريد منذ أشهر على خلفية الخلافات السياسية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة والمواقف المتباينة للطرفين بشأنها.