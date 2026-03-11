Icon

إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
أعلنت إسبانيا اليوم الأربعاء إعفاء سفيرها في تل أبيب وتقليص تمثيلها الدبلوماسي في الأراضي المحتلّة.

وخفضت إسبانيا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، بعد قرار رسمي بإنهاء مهام سفيرتها لدى تل أبيب، في خطوة تعكس استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

ونشرت الحكومة الإسبانية في الجريدة الرسمية (BOE) قرار إعفاء السفيرة من منصبها، ما يعني أن السفارة الإسبانية في تل أبيب ستدار خلال الفترة المقبلة من قبل قائم بالأعمال بدل سفير، وهو ما يمثل تقليصًا للمستوى الدبلوماسي للعلاقة بين الجانبين.

ويأتي هذا القرار في سياق أزمة دبلوماسية متواصلة بين مدريد وتل أبيب، حيث كانت السفيرة الإسبانية قد استدعيت إلى مدريد منذ أشهر على خلفية الخلافات السياسية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة والمواقف المتباينة للطرفين بشأنها.

