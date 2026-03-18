الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية | قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي | الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة | الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة | اعتراض وتدمير مسيّرة في محافظة الخرج | السعودية ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر

إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض
المواطن - واس

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الأربعاء 9/29/ 1447 هـ الموافق 18/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة (4) مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة.

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج

الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج

الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج

