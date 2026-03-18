إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الأربعاء 9/29/ 1447 هـ الموافق 18/ 3/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة (4) مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة.

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.