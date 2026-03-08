إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي، وذلك ضمن برامجها التعليمية والتوعوية المقدمة خلال شهر رمضان، في إطار عنايتها بتعليم القرآن الكريم وتعزيز ارتباط القاصدين بكتاب الله تعالى.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المعتكفين من مراجعة محفوظهم من القرآن الكريم وتصحيح تلاوتهم وفق أحكام التجويد، بإشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في تعليم القرآن الكريم، بما يسهم في تعزيز البيئة الإيمانية والعلمية داخل المسجد النبوي خلال موسم الاعتكاف.

ودعت الرئاسة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط المخصص (https://reg.qm.edu.sa/Minton/Account/Login)، مبينة أن البرنامج يأتي ضمن حزمة من المبادرات التعليمية والقرآنية التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الإيمانية والعلمية خلال شهر رمضان المبارك.