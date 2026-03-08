البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي، وذلك ضمن برامجها التعليمية والتوعوية المقدمة خلال شهر رمضان، في إطار عنايتها بتعليم القرآن الكريم وتعزيز ارتباط القاصدين بكتاب الله تعالى.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المعتكفين من مراجعة محفوظهم من القرآن الكريم وتصحيح تلاوتهم وفق أحكام التجويد، بإشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في تعليم القرآن الكريم، بما يسهم في تعزيز البيئة الإيمانية والعلمية داخل المسجد النبوي خلال موسم الاعتكاف.
ودعت الرئاسة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط المخصص (https://reg.qm.edu.sa/Minton/Account/Login)، مبينة أن البرنامج يأتي ضمن حزمة من المبادرات التعليمية والقرآنية التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الإيمانية والعلمية خلال شهر رمضان المبارك.