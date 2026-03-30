Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

إطلاق تجريبي لتطبيق أهلًا.. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “2027 السعودية” إطلاق تطبيق “أهلًا” (Ahlan)، بوصفه الهوية الرقمية الموحدة لتجربة المشجع في البطولات الكروية التي تستضيفها المملكة.

ويهدف التطبيق، المتاح على نظامي iOS وAndroid، إلى تقديم منصة رقمية متكاملة ترافق الجماهير من مرحلة التخطيط وشراء التذاكر، إلى التنقل والوصول إلى الملاعب، ضمن تجربة موحدة وسلسة.

ومن المقرر تشغيل المرحلة التجريبية للتطبيق خلال دور الـ16 والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، تمهيدًا للتشغيل الكامل خلال كأس آسيا 2027، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية وتحسين تجربة الحضور الجماهيري، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد