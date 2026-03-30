إطلاق تجريبي لتطبيق أهلًا.. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “2027 السعودية” إطلاق تطبيق “أهلًا” (Ahlan)، بوصفه الهوية الرقمية الموحدة لتجربة المشجع في البطولات الكروية التي تستضيفها المملكة.
ويهدف التطبيق، المتاح على نظامي iOS وAndroid، إلى تقديم منصة رقمية متكاملة ترافق الجماهير من مرحلة التخطيط وشراء التذاكر، إلى التنقل والوصول إلى الملاعب، ضمن تجربة موحدة وسلسة.
ومن المقرر تشغيل المرحلة التجريبية للتطبيق خلال دور الـ16 والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، تمهيدًا للتشغيل الكامل خلال كأس آسيا 2027، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية وتحسين تجربة الحضور الجماهيري، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.