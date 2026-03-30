إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بالسعودية 

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن إطلاق “مرصد تحديات الخدمات اللوجستية”، بهدف رصد وفهم التحديات التشغيلية والاقتصادية في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد بالمملكة.

ويهدف المرصد إلى قياس مستوى الكفاءة والاستقرار في سلاسل الإمداد، ودعم تمثيل صوت القطاع الخاص بدقة، إضافة إلى تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء.

منصة رقمية متقدمة

ويوفر المرصد منصة رقمية متقدمة تتيح تصميم استبيانات متخصصة وجمع وتحليل مرئيات القطاع الخاص بشكل منهجي وموثوق، بما يسهم في إنتاج مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، كما يغطي تحليل التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، خصوصًا الغذائية والدوائية، بما في ذلك تأخر الشحنات، وارتفاع التكاليف، والاعتماد على موردين محددين، إلى جانب استشراف المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاستيراد والمسارات اللوجستية.

ويعمل المرصد على رصد التحديات بشكل دوري وتحويلها إلى تقارير تحليلية تدعم تطوير حلول عملية تعزز كفاءة القطاع، لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية.

ودعا الاتحاد جميع المستثمرين والمنشآت للمشاركة والتفاعل مع المرصد وإيصال تحدياتهم ومقترحاتهم عبر: marsad.fsc.org.sa.

وأكد الاتحاد أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة بيانات متكاملة تدعم صُنّاع القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة، وتُسهم في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد ودعم الأمن الغذائي والدوائي في المملكة.