إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بالرياض لتنفيذ أعمال مشروع المسار الرياضي

أعلن مشروع المسار الرياضي عن إغلاق مؤقت لطريق الملك فهد بين الدائري الشمالي وطريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يومي السبت والأحد 21 – 22 مارس، من 5:00 صباحًا إلى 9:00 صباحًا، لتنفيذ أعمال إزالة أبراج الكهرباء ضمن أعمال المشروع.

ودعا المشروع مستخدمي الطريق إلى اتباع الخريطة التوضيحية واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.