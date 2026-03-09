Icon

وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة Icon إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان Icon باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام Icon الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين Icon بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض Icon الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon جاهزية أكثر من 1650 جامعًا ومسجدًا مساندًا في مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من رمضان Icon الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان

السعودية
تهيئة منظومة الأبواب لتسهيل حركة الدخول والخروج

إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ صباحاً
إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان
المواطن - واس

أدى المصلون بالمسجد الحرام اليوم، صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان لهذا العام.

ورصدت عدسة “واس” تدفق المصلين منذ ساعات الصباح الأولى على أروقة وساحات وصحن المطاف والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، وسجلت مشاهد إيمانية لقاصدي المسجد الحرام بين مصلٍ وقارئ للقرآن الكريم وداعٍ لله، وهم يعيشون في راحة تحفها السكينة والخشوع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الحكومة الرشيدة -أيدها الله-، وتوافد المصلين لأداء الصلاة في أجواء الأمن والأمان والروحانية.

وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المواقع في المسجد الحرام ومرافقه وساحاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التشغيلية المتطورة في الحرمين الشريفين للمصلين والمعتمرين، كالنظافة والتعقيم والتعطير بمعدات وأدوات وآليات متخصصة، موزعة داخل وخارج المسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل دورات مياه مجهزة بكامل الخدمات، وتهيئة أعداد مضاعفة من السجاد، وجُهِّزت نقاط متعددة لسقيا ماء زمزم لضمان توفر المياه المبردة وغير المبردة على مدار الساعة، وتهيئة منظومة الأبواب لتسهيل حركة الدخول والخروج وتخصيص مداخل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف دور فرق البلاغات على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات والاستفسارات.

وجُهِّزت السلالم الكهربائية والمصاعد، وأنظمة التكييف والإضاءة، والتهوية، والأنظمة الصوتية، ومصادر التغذية الكهربائية، وتجهيز الأبواب ودورات المياه، إلى جانب تطبيق معايير الوقاية البيئية لضمان صحة وسلامة القاصدين.

ووضعت الهيئة بالتكامل مع الجهات المعنية خططًا لتنظيم وإدارة الحشود والإرشاد في المسجد الحرام وساحاته، ووفرت لوحات إرشادية بعدة لغات حسب المواقع، وأفرادًا متخصصين للإرشاد المكاني، مع تخصيص مسارات واضحة في الممرات لضمان سلاسة الحركة، وتهيئة المصليات في الحرمين الشريفين لاستيعاب أكبر عدد من المصلين مع ضمان راحتهم، وتوفير فرق إرشادية مدربة لمساعدة المصلين والمعتمرين على التنقل بسهولة، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أعلى مستويات التنظيم والرعاية، بما يمكّن قاصديها.

