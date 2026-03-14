إنجاز جديد للمملكة.. المنظومة الصحية تفوز بجائزة و19 ميدالية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات

فازت المنظومة الصحية بالمملكة العربية السعودية بجائزة خاصة و19 ميدالية، خلال مشاركة وزارة الصحة والمنظومة الصحية السعودية عبر جناح وطني ضمّ عددًا من جهات القطاع الصحي، في معرض جنيف الدولي للاختراعات بدورته الـ51، الذي يقام خلال الفترة 11 – 15 مارس الجاري، امتدادًا لزخم الابتكار الصحي المتقدم في المملكة ودعم جودة الخدمات، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وتقدمًا عالميًا.

واستعرض الجناح السعودي 20 اختراعًا في تطوير الحلول الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، حيث نال المعهد الوطني لأبحاث الصحة، جائزة خاصة إلى جانب 5 ميداليات متنوعة، شملت ميداليتين ذهبيتين مع مرتبة الشرف، وميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، في تتويج يعكس تقدّم أبحاثه العلمية ودوره في تطوير الحلول الصحية المبتكرة، وحصل مجلس الضمان الصحي على ميدالية برونزية، إلى جانب حصول هيئة الهلال الأحمر السعودي على ميدالية فضية نظير أحد ابتكاراته التي تسهم في تطوير خدمات الإسعاف والرعاية الطارئة.

وعلى مستوى شركة الصحة القابضة وتجمعاتها الصحية، فقد نالت الشركة ميدالية فضية، و (12) ميدالية متنوعة أخرى بين ذهبية، وفضية، وبرونزية، عبر عدد من التجمعات الصحية في مختلف مناطق المملكة، حيث حصل تجمع الطائف الصحي وتجمع حائل الصحي على ميداليتين ذهبيتين، إلى جانب حصول تجمع جدة الصحي الأول على ميداليتين ذهبية وفضية، فيما حصل تجمع الحدود الشمالية الصحي وتجمع الباحة الصحي على ميداليات فضية، وتجمع القصيم الصحي على ميدالية فضية وأخرى برونزية، فيما نال تجمع الرياض الصحي الثاني وتجمع جازان الصحي، وتجمع نجران الصحي على ميداليات برونزية.

وأكدت وزارة الصحة أن مشاركتها في المعرض تأتي لتعزيز حضور المملكة في المحافل الصحية الدولية، واستعراض المنجزات الصحية والابتكارات الوطنية، إلى جانب التأكيد لأهمية دور المبتكرين في المنظومة الصحية، ودعمهم وتعزيز أدوارهم في تطوير الحلول الصحية، بما ينسجم مع مستهدفاتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمملكة في المجال الصحي دوليًا.