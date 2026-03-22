ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

السعودية

السعودية

إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على نجران

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٧ مساءً
إنذار أحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على نجران
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات

أمطار غزيرة على نجران حتى الاثنين المقبل والمدني يحذر

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

