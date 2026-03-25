إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وزارة الداخلية تباشر معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية اعتبارًا من 25 / 2 / 2026 م

إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله-، باشرت وزارة الداخلية معالجة أوضاع حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية اعتبارًا من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، ممن تعذرت مغادرتهم جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، وذلك وفق الآتي:

أولًا:

تمديد التأشيرات المنتهية من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، بناءً على طلب المستضيف للزائر، حتى تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة نظامًا، عبر منصة أبشر.

ثانيًا:

تمكين حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.

وأهابت الوزارة بالمستفيدين من هذه التوجيهات، المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 1 / 11 / 1447هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، وذلك لتجنب تطبيق الأنظمة المرعية بالمملكة بحق المخالفين.