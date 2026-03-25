السعودية

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وزارة الداخلية تباشر معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية اعتبارًا من 25 / 2 / 2026 م

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٢ مساءً
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله-، باشرت وزارة الداخلية معالجة أوضاع حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية اعتبارًا من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، ممن تعذرت مغادرتهم جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، وذلك وفق الآتي:
أولًا:
تمديد التأشيرات المنتهية من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، بناءً على طلب المستضيف للزائر، حتى تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة نظامًا، عبر منصة أبشر.
ثانيًا:
تمكين حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.
وأهابت الوزارة بالمستفيدين من هذه التوجيهات، المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 1 / 11 / 1447هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، وذلك لتجنب تطبيق الأنظمة المرعية بالمملكة بحق المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
التخصصي ينجح في إجراء عملية سحب القولون بتقنية سونسن لطفل عمره عامين

التخصصي ينجح في إجراء عملية سحب القولون بتقنية سونسن لطفل عمره عامين

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

أزمة أسمدة تلوح في الأفق وتحذير من قفزة بأسعار الحبوب
السوق

أزمة أسمدة تلوح في الأفق وتحذير من...

السوق
تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران
السعودية

تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر...

السعودية
هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
السعودية

هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل...

السعودية
مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة
السعودية

مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة...

السعودية
الفنون الهندسية في موقع الحِجر الأثري بالعُلا.. إبداع نبطي منحوت في الصخور
السعودية

الفنون الهندسية في موقع الحِجر الأثري بالعُلا.....

السعودية
أجواء العيد تنبض بالحياة في واجهة جدة البحرية
السعودية

أجواء العيد تنبض بالحياة في واجهة جدة...

السعودية
تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
السعودية

تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني...

السعودية
الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله الإرهابية
العالم

الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة...

العالم