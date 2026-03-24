إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني

عينت إيران محمد باقر ذو القدر أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لعلي لاريجاني الذي قتل في غارة جوية الأسبوع الماضي.

وأفاد نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات، اليوم الثلاثاء عبر منصة “إكس”، بقرار التعيين، مشيرا إلى أن ذو القدر كان يشغل قبل ذلك منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام.

كما كان يشغل سابقاً مناصب قيادية في الحرس الثوري.

