وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية من قصر الخريمة إلى السور.. “زوار ليالي الدرعية” يكتشفون تاريخًا متجذرًا وتجربة أصيلة
توشّحت شوارع مدينة جيزان ومحافظات المنطقة بالعلم الوطني، ضمن استعدادات أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة للاحتفاء بـ”يوم العلم” الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، في مشهدٍ يجسّد مشاعر الاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء تحت راية التوحيد.
وزيّنت الأمانة الطرق الرئيسة والميادين العامة والساحات بعددٍ تجاوز 10 آلاف علم سعودي، إلى جانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وإضاءة عددٍ من المواقع باللون الأخضر، بما يعكس رمزية العلم الوطني ومكانته في تاريخ المملكة.
ويشهد “سوق الأولين” في مدينة جيزان فعالياتٍ وعروضًا وطنية، ضمن البرامج المصاحبة للاحتفاء بهذه المناسبة، التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء وترسيخ معاني الفخر بالعلم السعودي بوصفه رمزًا للوحدة الوطنية.