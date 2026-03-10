احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان

توشّحت شوارع مدينة جيزان ومحافظات المنطقة بالعلم الوطني، ضمن استعدادات أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة للاحتفاء بـ”يوم العلم” الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، في مشهدٍ يجسّد مشاعر الاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء تحت راية التوحيد.



وزيّنت الأمانة الطرق الرئيسة والميادين العامة والساحات بعددٍ تجاوز 10 آلاف علم سعودي، إلى جانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وإضاءة عددٍ من المواقع باللون الأخضر، بما يعكس رمزية العلم الوطني ومكانته في تاريخ المملكة.

ويشهد “سوق الأولين” في مدينة جيزان فعالياتٍ وعروضًا وطنية، ضمن البرامج المصاحبة للاحتفاء بهذه المناسبة، التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء وترسيخ معاني الفخر بالعلم السعودي بوصفه رمزًا للوحدة الوطنية.