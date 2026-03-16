احتواء حريق حقل شاه للغاز بالأمارات وتعليق العمليات لحين تقييم الوضع

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الثلاثاء، أنه تم احتواء الحريق في حقل شاه للغاز إثر هجوم بطائرة مسيرة دون إصابات.

كما أعلن تعليق العمليات في حقل شاه للغاز لحين الانتهاء من تقييم الوضع.

وأهاب مكتب أبوظبي الإعلامي الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.