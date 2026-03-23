ارتفاع أسعار الدولار اليوم جراء زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن

ارتفع الدولار خلال ‌تعاملات اليوم جراء زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.29% ليبلغ 99.83، مواصلًا مكاسبه خلال التداولات.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.38% إلى 1.1526 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 0.22% إلى 159.55 مقابل الدولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.37% ليسجل 1.329 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.95% إلى 0.6956 دولار أمريكي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7% إلى 0.5793 دولار.