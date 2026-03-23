ارتفاع أسعار الدولار اليوم جراء زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن

حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء لقطات لأمطار حائل اليوم أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان
ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم جراء زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.29% ليبلغ 99.83، مواصلًا مكاسبه خلال التداولات.
في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.38% إلى 1.1526 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 0.22% إلى 159.55 مقابل الدولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.37% ليسجل 1.329 دولار.
وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.95% إلى 0.6956 دولار أمريكي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7% إلى 0.5793 دولار.