ارتفاع أسعار الذهب اليوم

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
المواطن - واس

سجّلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، لتصل إلى 5213.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.4%، لتصل إلى مستوى 5221.80 دولارًا للأوقية.

من جانبها ارتفعت أسعار الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 0.6%، لتصل إلى 88.89 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع سعر البلاتين واحدًا بالمئة، ليصل إلى 2221.48 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 1.5%، ليسجّل 1679.73 دولارًا.

