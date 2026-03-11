سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ارتفاع أسعار الذهب اليوم
سجّلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، لتصل إلى 5213.99 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.4%، لتصل إلى مستوى 5221.80 دولارًا للأوقية.
من جانبها ارتفعت أسعار الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 0.6%، لتصل إلى 88.89 دولارًا للأوقية.
كما ارتفع سعر البلاتين واحدًا بالمئة، ليصل إلى 2221.48 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 1.5%، ليسجّل 1679.73 دولارًا.