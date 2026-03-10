الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بعد تراجع أسعار النفط.
وقفز سعر الذهب في بورصة “كومكس” تسليم أبريل بمقدار 133 دولارًا ما يعادل 261% مسجلًا 5236.70 دولارًا للأوقية.
كما ارتفع سعر الفضة تسليم أبريل بمقدار 5.515 دولارات ما يعادل 6.55% مسجلاً 89.745 دولارًا للأوقية.