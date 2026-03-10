ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بعد تراجع أسعار النفط.

ارتفاع أسعار الذهب

وقفز سعر الذهب في بورصة “كومكس” تسليم أبريل بمقدار 133 دولارًا ما يعادل 261% مسجلًا 5236.70 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع سعر الفضة تسليم أبريل بمقدار 5.515 دولارات ما يعادل 6.55% مسجلاً 89.745 دولارًا للأوقية.