ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بعد تراجع أسعار النفط.

ارتفاع أسعار الذهب

وقفز سعر الذهب في بورصة “كومكس” تسليم أبريل بمقدار 133 دولارًا ما يعادل 261% مسجلًا 5236.70 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع سعر الفضة تسليم أبريل بمقدار 5.515 دولارات ما يعادل 6.55% مسجلاً 89.745 دولارًا للأوقية.

