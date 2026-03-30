ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار ‌الذهب على نحو طفيف اليوم مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4505.86 دولارات للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية ​الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 4535.80 دولارًا.

وتراجع ‌الدولار الأمريكي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 68.67 دولارًا للأوقية، ​وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1909.45 دولارات، وزاد سعر البلاديوم 3.2% إلى 420.63 دولارًا.