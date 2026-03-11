ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية

Icon

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة ‌بالمئة عند التسوية اليوم وسط تفاقم المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء ‌الهجمات الجديدة على السفن في مضيق هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.18 دولارات ما يعادل 4.8% مسجلًا ‌91.98 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.80 دولارات ما يعادل 4.6%، ليسجل 87.25 دولارًا للبرميل.

