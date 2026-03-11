ريال مدريد يصعق مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وزارة الداخلية تحتفي بـ يوم العلَم ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% عند التسوية اعتراض وتدمير 18 مسيّرةً بالمنطقة الشرقية سان جيرمان يسحق تشيلسي بخماسية بدوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS في 3 مدن وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة التأمين
ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة عند التسوية اليوم وسط تفاقم المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء الهجمات الجديدة على السفن في مضيق هرمز.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.18 دولارات ما يعادل 4.8% مسجلًا 91.98 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.80 دولارات ما يعادل 4.6%، ليسجل 87.25 دولارًا للبرميل.