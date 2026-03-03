ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%

ارتفعت أسعار النفط 4.7% اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت أسعار عقود خام برنت الآجلة عند التسوية 3.66 دولارات، أو 4.7%، إلى 81.40 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​3.33 دولارات، أو بنسبة 4.7%، إلى 74.56 دولارًا.