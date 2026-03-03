مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
ارتفعت أسعار النفط 4.7% اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.
وصعدت أسعار عقود خام برنت الآجلة عند التسوية 3.66 دولارات، أو 4.7%، إلى 81.40 دولارًا للبرميل.
فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.33 دولارات، أو بنسبة 4.7%، إلى 74.56 دولارًا.