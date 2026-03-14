ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنحو 2.68 دولار، بما يعادل 2.67% إلى 103.14 دولارات للبرميل.
كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.98 دولار، أي بزيادة 3.11%، ليبلغ 98.71 دولارًا للبرميل.
بدوره، ارتفع خام برنت بنحو 11.27% منذ بداية هذا الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8% عن سعره السابق.