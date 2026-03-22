ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

ارتفاع الحرارة عالميًا يزيد الخمول ويهدد بمئات آلاف الوفيات المبكّرة سنويًا

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشفت دراسة علمية حديثة قادها باحثون من جامعات في أمريكا اللاتينية، أن الارتفاع المتسارع في درجات الحرارة العالمية يدفع البشر نحو نمط حياة أكثر خمولًا, ما قد يؤدي إلى تسجيل ما بين 470 ألفًا و700 ألف حالة وفاة مبكّرة إضافية سنويًا حول العالم بحلول منتصف القرن.
ووفقًا لموقع “يورونيوز”، فإن الدراسة المنشورة في مجلة The Lancet Global Health, استندت إلى تحليل بيانات صحية ومناخية من 156دولة، خلال الفترة بين عامي 2000 و2022، حيث تبيّن أن كل شهر تتجاوز فيه درجات الحرارة 28 درجة مئوية يرفع معدلات الخمول البدني عالميًا بنحو 1.4 نقطة مئوية.
وأشار الباحثون إلى أن الخمول البدني يعد من أبرز عوامل الخطر للأمراض غير السارية، بينما يزيد التعرّض للحرارة المرتفعة من مخاطر الإجهاد القلبي والجفاف، ما يفاقم التأثيرات الصحية السلبية.
وبيّنت الدراسة أن الدول الاستوائية منخفضة ومتوسطة الدخل، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة البحر الكاريبي، ستكون الأكثر تضررًا، في ظل ضعف البنية التحتية ووسائل التبريد، مع توقع ارتفاع ملحوظ في معدلات الوفيات بحلول عام 2050.
ولفتت إلى أن النساء وكبار السن هم الأكثر عرضة للتأثّر، في وقت تشير فيه تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 65% فقط من سكان العالم يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا، وأن الخمول يُسهم في نحو 5% من إجمالي الوفيات عالميًا.
وأكدت الدراسة أن تداعيات هذه الظاهرة لن تقتصر على الدول النامية، إذ يتوقع أن تسجّل دول متقدمة مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعًا في الوفيات المرتبطة بالخمول الناجم عن الحرارة، رغم توفّر وسائل التكيف.
ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات تشمل تحسين تصميم المدن لتشجيع النشاط البدني في الأجواء الحارة وتعزيز التوعية الصحية وتوفير مرافق مكيفة للنشاط، مؤكدين أن خفض الانبعاثات يبقى الحل الأساسي للحد من هذه المخاطر.
وتأتي هذه النتائج في ظل تسارع وتيرة التغير المناخي عالميًا، حيث تسجّل السنوات الأخيرة مستويات قياسية في درجات الحرارة.

